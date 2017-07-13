Çocukların bardaki dansı olay oldu

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 10 ve 11 yaşındaki iki çocuğun barda dans ettiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler büyüdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası çocuklardan B.A.'nın babası ve dedesi konuştu.

Olay geçen salı günü Ölüdeniz Mahallesi Çarşı Caddesi’nde Selamettin Yılmaz’a ait barda meydana geldi. İngiliz turistlerin yoğun olarak bulunduğu saatte işletmeye giren, aynı sokakta butik işleten Erman A.’nın 10 yaşındaki oğlu B.A. ile arkadaşı 11 yaşındaki H.B. bara girip masa üstünde dans etmeye başladı. Üzerlerindeki tişörtleri çıkararak dans eden çocuklara müşteriler alkışladı.

Bir tatilci tarafından bu sahneler görüntülenip sosyal medyada ’Küçük erkek çocuklar yarı çıplak barın üstünde dans ettiriliyor. Sübyancı müşteriler seyrediyor" notuyla paylaşıldı.

'Fethiye’de rezalet’ başlığı altında hızla yayılan fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

BAR İŞLETMECİSİ KONUŞTU

Tepkilerin ardından bar sahibi Selamettin Yılmaz konuştu. Çocukların bara çalışanlar tarafından çıkarılmadığını söyleyen Yılmaz, izleyenlere sübyancı diyenlere karşı hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Yılmaz, "Barda dans edenler komşu işletmelerimizin çocukları. Babasının da bulunduğu bir ortamda barın üzerine çıkmışlar ve 3-4 dakika dans etmişler. Sosyal medyada yapılan yorumlar mesnetsiz ve hastalıklı ruhlara ait. Bu çocukların aileleri bizim aile dostumuz. Burası bir gece kulübü değil. Bahçe kafe ve bardır. Çocuklar bu yol üzerinde sürekli top oynuyor. Burası aile işletmeleri olduğu için çocuklarımız mekanlarda özgürce geziyor. Üstelik burası turistik bir bölge herkes bikiniyle, şortla dolaşıyor. Erkek çocuğunun üzerinin çıplak olmasının böyle yorumlanması nasıl bir art niyetle açıklanabilir? Bir baba olarak 2 gündür uyku uyumuyorum. Bu nasıl hastalıklı bir ruh halidir anlam veremiyorum" diye konuştu.

"OĞLUMU DANS EDERKEN BEN DE İZLEDİM"

Barda dans eden B.A.’nın babası Erman A. ise "Benim çocuklarım doğduğundan bu yana Ölüdeniz’de. Oğlumu barda dans ederken gördüm. Çocuğum oynadığı, eğlendiği için bu durum benim hoşuma gitmişti. Bunun neresi kötü anlam veremedim. Çocuklar dükkan önünde top oynadığı için terliyor ve burada üzerleri sürekli çıplak geziyor. Müzik hoşuna gitmiş, bara çıkmış oynamış" diye konuştu.

DEDESİ: DEVLET GÖREVLİLERİ ARADI

B.A.’nın aynı sokakta restoran işleten dedesi 62 yaşındaki Ahmet Ö. de "Bugün sabahtan devlet görevlileri arıyor; ’Çocuğa bakamazsanız biz bakalım’ diyor. Biz 10 çocuğa burs veriyoruz. Kendi evladımıza neden bakamayalım. Maksadını aşan bir yorumlar olmuş" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan çocukların barda dans ettiği anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B.A.’nın sokaktan bara girdiği görülüyor. Bir süre müşterilerin arasında duran B.A. daha sonra barda tezgahın üzerine çıkıyor. Tişörtünü çıkaran B.A. dans ederken bardaki turistler alkışlarla tempo tutuyor. Daha sonra B.A.’ya H.B. de katılıyor. Bir süre dans eden çocuklar daha sonra bardan hiçbir şey olmamış gibi çıkıyor.

Kaymakamlık ve jandarma yetkililerinin kentten yükselen tepkiler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.