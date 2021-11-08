Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü

Afyonkarahisar’da 3’ü kadın 4 kişinin sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma M. çifti 5 yıllık evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma M.’a verildi. Hafta sonu Yusuf M. çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçrip, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf M. iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail K. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren K. iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf M., babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice M. ile anneannesi Hanife M. vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf M. tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

4 KİŞİ 40 BİN LİRALIK SENET YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde ölüm yağan otomobilin başına gelen katil zanlısı aracın şoför kapısını açıp, önce aracı kullanan eski damadı Yusuf M.’a ateş açtı. M. aracı hareket ettirip kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araç hareket etmeyince katil zanlısı K. bu defa aracın arka kapısının camına ateş açtı. Ardından aracın diğer kapılarını açıp içeri ateş açtı. Daha sonra çevreden gelenler K.’ı sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İlk başta kimseyi dinlemeyen K., birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, K.’ın eski dünürlerini 40 bin TL’lik senedi icraya verdikleri için öldürdüğü öne sürüldü.