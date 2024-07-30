DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Van'da Dem Parti il binasında müdahale eden polis ekipleri, terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti Van İl Örgütü önünde bir araya gelen bir grup, tutuklamaları halay çekerek protesto etmek istedi.

Van'daki protestoya Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dinar ile çok sayıda DEM Partili yönetici de katıldı.

Davul zurna eşliğinde halay çeken gruba polis, slogan attıkları gerekçesi ile müdahale etti. DEM Parti İl Örgütü binasına baskın düzenleyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.