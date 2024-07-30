  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme:

Van'da Dem Parti il binasında müdahale eden polis ekipleri, terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti Van İl Örgütü önünde bir araya gelen bir grup, tutuklamaları halay çekerek protesto etmek istedi.

Van'daki protestoya Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dinar ile çok sayıda DEM Partili yönetici de katıldı.

Davul zurna eşliğinde halay çeken gruba polis, slogan attıkları gerekçesi ile müdahale etti. DEM Parti İl Örgütü binasına baskın düzenleyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

 

Etiketler dem parti terör halayı gözaltı polis polis müdahalesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Bir asansör faciası daha: Tamir ettiği asansöre sıkışarak öldü Bir asansör faciası daha: Tamir ettiği asansöre sıkışarak öldü Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor İsrail'den bir küstahlık daha: ''Türkiye NATO'dan çıkarılsın'' İsrail'den bir küstahlık daha: ''Türkiye NATO'dan çıkarılsın'' Banka ve finans kuruluşlarının Dolar ve enflasyon beklentisi belli oldu Banka ve finans kuruluşlarının Dolar ve enflasyon beklentisi belli oldu TÜİK'e ''geçinemiyorum'' davası TÜİK'e ''geçinemiyorum'' davası
Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Erzurum'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı Erzurum'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Hakan Ural'dan ''İsrail'e gider vatan uğruna şehir olurum'' açıklaması Hakan Ural'dan ''İsrail'e gider vatan uğruna şehir olurum'' açıklaması