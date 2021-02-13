Derelerini 6 kez kurtaran köylüler 7'nci kez nöbette!

Ordu'nun Korgan ilçesinde köylülerin karşı çıktığı Bayındır hidroelektrik santrali (HES) için yapılmak istenen imar değişikliğine itiraz davasında bilirkişi heyeti bölgeye gelerek inceleme yaptı. İncelemelerin ardından köylülerin avukatı İsmail Topçuoğlu, "Halkın istemediğini herkes biliyor. Burada halkın meşru direnişi sonrası şirket 6 kez dereden çıkarıldı. Halk kararlı. Hukuksal hakkımızı da kullanıyoruz. İnceleme sonucu gelecek raporun lehimize olacağını düşünüyoruz" dedi.

Korgan'da Çiftlik köyünde yapılmak istenen HES'e karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. 6 kez şirketi bölgeden çıkaran köylüler ÇED sürecinin dolduğunu belirterek imar değişikliğine yaptıkları itirazlarını sundular. Dava kapsamında bugün köye gelen bilirkişi heyeti, imar değişikliği uygulanacak bölgelerde ve HES alanında inceleme yaptı.

"HALK KARARLI, HUKUKSAL HAKKIMIZA DA KULLANIYORUZ"

İncelemelerin tamamlanmasının ardından köylülere açıklama yapan avukat İsmail Topçuoğlu, "İmar değişikliğine itiraz davamız için Bilirkişi Heyeti ve hakim gelerek incelemelerde buldu. Halkın istemediğini herkes biliyor. Burada halkın meşru direnişi sonrası şirket 6 kez dereden çıkarıldı. Halk kararlı, hukuksal hakkımızı da kullanıyoruz. İnceleme sonucu gelecek raporun lehimize olacağın düşünüyoruz" dedi.

"ŞİRKET 6 KEZ HAMLE YAPTI, AMA HALK İZİN VERMEDİ"

Çiftlik köyü sakinlerinden Adem Güney "Ordu Çevre Derneği’nin katkıları ve desteğiyle durum hakkında bilgi sahibi olduk. Deremiz küçük ve bölgemizin can damarı. Burada HES istemiyoruz. Kadın, erkek; genç, yaşlı deremize sahip çıkıyoruz. İlk olarak Çiftlik halkı tepki verdi, ama şu an Çamlı ve diğer mahalle halkı da HES’e tepkili. Şirket 6 kez hamle yaptı, ama halk izin vermedi. Hukuksal süreç devam ediyor. Valimizle de görüştük. Kararlıyız. İzin vermeyeceğiz" diyerek HES'e karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti.

"BİZ SUSUZ NE YAPACAĞIZ"

Şirketin köylerine bir daha gelmesini istemediğini söyleyen Aykut Topçuoğlu, "Burada suyumuzu HES şirketi alacak. Biz susuz ne yapacağız? Korgan Belediyesi kanalizasyonu, peynir fabrikası kirli sularını dereye bırakıyor. Burada su azalırsa kokudan nasıl yaşarız. Toprağımızı da deremizi de vermeyeceğiz. Biz deremize sahip çıkıyoruz. Avukatımız hukuksal işlerimizi takip ediyor, biz ise, deremiz için nöbetteyiz" dedi.

"BURADAKİ HALKIN KARARLILIĞI ÖRNEK ALINMALI"

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, HES projelerinin devam ettiğini, Ordu derelerinin tehdit edildiğini belirterek, "Dernek olarak direnen halkın yanındayız. Halk bilinçli, şehirlerden köye dönmeye başladı. Toprağının, deresinin değerini biliyor. HES’in olumsuz etkilerini de biliyor. Bu nedenle direniyor. Şirket 6 kez geldi, halk kovdu. Hukuksal olarak da kazanılacak. Buradaki halkın kararlılığı örnek almalı. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızla birlikteyiz" sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

"MASRAFSIZ PARA KAZANMA POLİTİKASI"

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak ise, Türkiye’de yeni elektrik tesislerine gereksinim olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Eylül 2020 verilerine göre Türkiye’de elektrik üretecek tesisler yarı üretim yapıyor. Eylül2020’ye göre 95 bin MW elektrik üretim gücünde tesisimiz var, ancak 49 bin MW elektrik üretilip tüketiliyor. Bu gerçekliğe karşın hâlâ yeni tesisler kuruluyor. Bunun nedeni masrafsız para kazanma politikasıdır. Devlet, şirketler elektrik üretmese bile parasını ödüyor. Bu nedenle mantar gibi tesisler kuruluyor. Burada yapılmak istenen HES de üretim yapmayacak. Suyun kullanım hakkını elde edecek."