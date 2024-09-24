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  4. Diyarbakır'da 100 kişinin öldüğü apartmana dair davada karar çıktı

Diyarbakır'da 100 kişinin öldüğü apartmana dair davada karar çıktı

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Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerde Diyarbakır'da yerle bir olan, 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu sanıklar 2 müteahhit ile 2 arsa sahibine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu müteahhitler M.K. ve M.M. ile arsa sahipleri N.Ö. ve A.Ö. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Duruşmada, müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini belirterek, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık M.K., daha önceki savunmalarını tekrarladığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık M.M., binayı eksiksiz şekilde yaptığını, daha sonra yapılan müdahale sonucu binanın zarar gördüğünü ileri sürerek, "Depremde de enkaz altında kaldım. Tek başıma cezaevinde hayatımı idame ettiremiyorum. Sağ elimi kullanamıyorum. Tedavimin dışarıda yapılması gerekiyor. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatini talep ediyorum” dedi.

N.Ö., arsa sahibi olduğunu, inşaatın herhangi bir kısmına müdahale etmediğini öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

A.Ö. binaya yük olacak bir şey yapmadığını savunarak, tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık M.M.'nin sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi

İHA

Etiketler hisami apartmanı dava müteahhit karar ceza
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