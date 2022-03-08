Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Konya'da Afganistan uyruklu Marziye Salehzade (30), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşini 6 yerinden bıçaklanarak öldürdü.

Konya'da Afganistan uyruklu Marziye Salehzade (30), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi Hamidollah Nori (30) tarafından 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Saldırı sırasında elinden bıçakla yaralanan Nori, tedavi için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Güzle Sokakta meydana geldi. 3 çocuk annesi kuaför Marziye Salehzade, iş yerinde çalıştığı sırada boşanma aşamasında olan ve 3 yıldır ayrı yaşadığı eşi Hamidollah Nori dükkana geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Nori, Salehzade'ye bıçakla saldırdı. Vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralanan Salehzade kanlar içinde kaldı. Saldırı sırasında elinden yaralanan Nori ise olay yerinden kaçtı. İş yeri çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Salehzade, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Salehzade'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra kaçan Nori ise tedavi olmak için gittiği Konya Şehir Hastanesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)