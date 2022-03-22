Eda Nur'a cinsel saldırı davasında tahliye kararı

Ankara'da intihar eden Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanıklardan biri, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başkentte intihar eden Eda Nur K.'ye, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf G. ve Mehmet A.'nın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur K.'nin ailesi katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Sanık G., uzun süre tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu savundu.

Dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunun ortaya koyduğunu iddia eden G., tahliye talebinde bulundu.

Sanık A. da Eda Nur K.'nin anne ve kız kardeşinin yargılama devam ederken televizyonlara çıkıp kendilerine yönelik olumsuz bir tablo oluşturmaya çalıştıklarını öne sürdü.

BİR SANIK TAHLİYE OLDU

Haksız yere tutuklandığını öne süren A., tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf G.'yi adli kontrol şartıyla tahliye etti, sanık A.'nın ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'da intihar eden Eda Nur K., ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A.'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü G.'nin, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi A.'nın da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur K., sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

AA