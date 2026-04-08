Edirne'de yürek yakan olay: 5. kattan düşen özel gereksinimli çocuk hayatını kaybetti

Edirne'de apartmanın 5'inci katından düşen özel gereksinimli 11 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Eribe Hürkuş Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; ailenin özel gereksinimli ikiz çocukları A.D. ve R.D.'e özel ders vermek için öğretmenleri geldi. Ders sonrası anne D.D. (43) ve baba E.D. (45), öğretmeni yolcu etmek üzere odadan ayrıldı. Bu sırada odadan gelen sesi fark eden anne-baba, geri geldiklerinde balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Balkonu kontrol eden baba D., ikiz çocuklarından A.D.'nin balkondan birinci kat terasına düştüğünü gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. D.'nin cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. D. için Mevlana Camisi'nde bugün öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. A.D.'in anne ve babası taziyeleri kabul ederken; gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından D., Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

DHA