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Eli yangın tüplü şehir magandalarına gözaltı

Eli yangın tüplü şehir magandalarına gözaltı
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Bursa’da otobüs durağında bekleyen bir kişinin üzerine yangın söndürme tüpü sıkılması olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Yine videosu dün yayınlanan ve 18 Ağustos tarihinde Eski Stadyum Caddesi’nde otobüs durağında gerçekleşen yangın tüpü olayı da aydınlatıldı.

C.B. isimli şahsa yangın tüpü sıkılması olayıyla ilgili 1’i yaşı küçük 7 kişi gözaltına alındı. Yangın tüpü sıkılması olayıyla ilgili gözaltına alınan, S.A. (20) B.Ö. (20) Ö.G.(20) Y.T (21) İ.M. (21) F.M. (19) ve B.S. (17) isimli şahısların Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun devam ettiği, skandal görüntüleri kaydeden kişilerin, ’kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme” iddiasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler yangın tüpü tüp gözaltı trans
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