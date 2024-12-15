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'Engelliyim, gidecek yerim yok'' dedi, 1 gün sonra sokakta ölü bulundu

'Engelliyim, gidecek yerim yok'' dedi, 1 gün sonra sokakta ölü bulundu
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İzmir'de sokakta yaşayan bedensel engelli Adnan K. (58), ''Engelliyim, gidecek yerim yok'' dedikten 1 gün sonra sokakta ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Güvenli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yaşadığı öğrenilen ve bedensel engeli bulunan Adnan K.'nin sokakta hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. K.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

ÖLMEDEN 1 GÜN ÖNCE KAMERAYA KONUŞMUŞ

Öte yandan K.'nin, ölmeden 1 gün önce kendisini cep telefonu ile kaydeden bir kişiye 'Engelliyim, gidecek yerim yok' dediği öğrenildi.

İZMİR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İzmir Valiliği, yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından bazı basın organları ve sosyal medyada ‘Engelliyim gidecek yerim yok, diyen adam ölü bulundu’ başlıklı paylaşım ve haberlere ilişkin yapılan açıklamada, K.'nin 2018 yılından itibaren huzurevi ve bakım merkezlerine yerleştirildiğini, ancak kendisinin reddetmesi üzerine sokakta kaldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Bugün bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan ‘Engelliyim gidecek yerim yok, diyen adam ölü bulundu’ haberleri üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu haberlere konu olan 1966 doğumlu Adnan K. isimli vatandaş, bedensel engelli olup, kısmi engelli sağlık raporu bulunmaktadır. K., sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde ve kısmi olarak bakıma muhtaç olması nedeniyle, 2018 yılından itibaren çeşitli defalar huzurevine yerleştirilmiş, yine Valilik Onayı ile İzmir’de özel bir bakım merkezinde kalırken daha öncekilerde olduğu üzere kendi isteği ile özel bakım merkezinden ayrılmıştır. Adnan K. hakkında Buca Güven Mahallesinde sokakta yaşamaya başladığı ile ilgili ihbarlar alınması üzerine yeniden takibi yapılmış, sosyal inceleme raporları düzenlenmiştir. K., huzurevinde kalmayı reddetmiş; görevli ekiplere, Güven Mahallesi Muhtarı ve kolluk kuvvetlerine huzurevine gitmek istemediğini müteaddit defalar belirtmiştir. 14.12.2024 sabah saatlerinde görevli personelce huzurevine yerleştirilmek üzere tekrar K.’nin bulunduğu mahalleye gidildiğinde vefat ettiği bilgisi edinilmiştir” denildi. 

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

İzmir Byükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz 19.11.2023 tarihinde de yapılan ihbar üzerine engelli vatandaşımızın bulunduğu noktaya gitmiş, kişi Büyükşehir’e bağlı Müyesser Tufan Geçici Erkek Konukevi’ne getirilmiş, engelli olması ve kendisine en uygun hizmet alabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi ile iletişime geçilerek 2022/06 numaralı genelge kapsamında 27.11.2023 tarihinde TOREN Engelli Bakım Merkezi’ne yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Engelli vatandaşımız daha sonra alkol bağımlılığı nedeniyle kurumdan kendi isteğiyle ayrılmış, dün sosyal medyada geçen haber dışında herhangi bir ihbara konu olmamıştır. 14.12.2024 tarihinde belirtilen adrese gidilmiş fakat vatandaşın vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevimiz an itibariyle evsiz 72 vatandaşımıza hizmet sağlamaya devam etmektedir.”

Etiketler izmir Engelli sokak evsiz
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