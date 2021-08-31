Erzurum Adliyesi önünde intihar girişimi
Erzurum Adliyesi önünde bir kişi, elindeki benzin dolu bidonla kendisini ve aracını yakacağını söyledi.
Bugün sabah saatlerinde kamyonetiyle Erzurum adliyesi önüne gelen İbrahim Ş. isimli kişi, elindeki benzin dolu bidon ve bıçakla kamyonetin üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Kendini ve aracı yakacağını söyleyen şahıs, kimseyi yanına yaklaştırmadı.
İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR
Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, şahsı ikna çabası sürüyor.
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