Esenyurt'ta bir kadın, erkek arkadaşını evire çevire dövdü

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen olayda bir kadın sokak ortasında kendisine "git, seni istemiyorum" diyen erkek arkadaşını darp etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum" demesi üzerine öfkeden deliye dönen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu. O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA