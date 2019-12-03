SON DAKİKA
ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM!
KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Aralık 2019 13:28

Eşini önce dövdü, sonra yaktı, şimdi de serbest!

Samsun'da 20 yıllık eşini dövüp kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan 61 yaşındaki bir kişi nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşini önce dövdü, sonra yaktı, şimdi de serbest!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi, Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K. ile 20 yıllık eşi D.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K. acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

'PİŞMANIM'

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dayak , kadına şiddet , kaynar su
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM