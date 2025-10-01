  1. Anasayfa
Eski Antalyaspor Başkanı Antalya Büyükşehir soruşturmasında gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hafriyat işlerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Antalyaspor Derneği ve kulübün önceki dönem başkanı Avukat Aziz Çetin gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hafriyat işlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltılar sürerken sabah saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Antalyaspor Derneği ve kulübün önceki dönem başkanı Avukat Aziz Çetin'in gözaltına alındığı doğrulandı.

Çetin'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken hafriyat geliriyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Çetin, buradaki işlemlerinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Önceki gün ise KOM ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nin kapısını çilingirle açarak içerideki bazı belgelere el koymuştu.

Soruşturma kapsamında toplamda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı.

