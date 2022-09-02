Eski eşini başını ezerek öldürmüştü, cinayetin nedeni kan dondurdu

Adana'da bundan 2 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği 33 yaşındaki eşini başını taşla ezerek katleden zanlı suçunu itiraf edip "akşamları dışarı çıkmasını istemedim, tartıştık, taşla kafasına vurdum" dedi.

Adana'da Ş.S. (33), 2 yıl önce boşandığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi E.P. (35) tarafından evinin bahçesinde dün başı taşla ezilerek öldürüldü.

Dehşete düşüren olayın detayları bugün ortaya çıktı. E.P.'ın ifadesinde, "Eski karımın akşamları dışarı çıkmasını istemedim bu yüzden tartıştık bana karşı çıkınca bende taşla kafasına vurdum pişmanım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ş.S. (33), sürekli tartıştıkları gerekçesiyle eşi E.P. (35) ile 2 yıl önce boşandı. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift arasında kıskançlık yüzünden tartışmalar devam etti. E.P., gece saatlerinde dışarı çıkmak için hazırlanan Ş.S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce E.P., Ş.S.’yı darp etmeye başladı. E.P., elinden kurtulup kendini dışarı atan Ş.S.’yı evin bahçesinde yakaladı. E.P., yerde bulduğu taşla Ş.S.’nın başına defalarca vurduktan sonra kaçtı.

Komşuları, Ş.S.’nın “Yeter” diye çığlık attığını duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Ş.S.’yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Ş.S.’nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında ise çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. Acı haberi duyup, evin önüne gelen Ş.S.’nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ş.S.’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis merkezine giden E.P. teslim olup, cinayeti itiraf etti. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ş.S.’nın cenazesi Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen E.P., eşinin sürekli dışarı çıktığını söyleyerek, “Olay günü ‘Neden dışarı çıkıyorsun?’ diye sordum. Bana, ‘Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım’ deyince öfkelendim. Kafasına taşla vurdum. Onu öldürdüğüm için pişmanım bir anda oldu” dedi. Öte yandan Ş.S.’nın, geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA