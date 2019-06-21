Eski eşini ve baldızını çocukların gözü önünde öldürmüş

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Göksel S.’nin (47), boşandığı eşi Habibe Ç. (42) ve eski baldızı Fatma A.’yı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sırasında eski damadını engellemeye çalışan Hatice Ç., kızlarının gözleri önünde öldürülmesinin şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Önceki gün saat 19.00 sıralarında Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi’nde meydana gelen olayda Göksel S., boşandığı eşi Habibe Ç. ve eski baldızı Fatma A.’yı tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay anında evde bulunan ve yara almadan kurtulan anne Hatice Ç., yaşadığı korku dolu anları emniyetteki ifadesinde, Göksel S.’nin cinayetleri 2 çocuğunun gözü önünde işlediğini söyledi.

İKİ KIZININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü evde bulunan Habibe Ç. ve Fatma A.’nın annesi Hatice Ç., emniyetteki ifadesinde, eski damadı Göksel S.’nin eve geldiğini, kızı Habibe Ç.’yi aşağıya çağırdığını ve kızının da ’Benim seninle görüşecek bir şeyim yok’ diyerek aşağıya inmediğini söylediği belirtildi. Hatice Ç., bu duruma sinirlenen Göksel S.’nin ise yukarıya çıkarak kapıya dayandığını, evde bulunan Habibe Ç.’nin çocuklarının korkarak bir odaya saklandıklarını, Göksel S. ile Habibe Ç.’nin kapıda tartıştığını ve Göksel S.’nin yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kızı Habibe Ç.’yi kafasından vurduğunu belirtti. Hatice Ç., olaya müdahale etmeye çalışan diğer kızı Fatma A.’yı da kafasından vurduğunu ve kendisinin de direndiği sırada, Göksel S.’nin polis aracının siren sesini duyunca kaçtığını söylediği öğrenildi.

1 GÜN SONRA ÇOCUKLARI İLE DENİZLİ’YE GİDECEKMİŞ

Eşinden boşanan Habibe Ç.’nin sürekli tehdit mesajları aldığı, Göksel S.’nin sürekli rahatsız ettiği için Habibe Ç.’nin Denizli’de bulanan bir kadın sığınma evine gittiği ortaya çıktı. Bir süre önce çocuklarını görmeye gelen Habibe Ç.’nin Denizli’de yeni bir hayata başlamak istediğini belirten anne Hatice Ç., Habibe Ç.’nin Denizli’de kendisine bir iş ve ev bulduğunu, çocuklarını alarak olaydan bir gün sonra geri Denizli’ye döneceğini ifade etti.

’PİŞMAN DEĞİLİM’

Olay sonrası Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonrasında yakalanan Göksel S., ifadesinde yaptığından pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, Göksel S.’nin Menemen Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan çıktıktan sonra Habibe Ç.’yi takip ettiği izninin son gününde öldürdüğü ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan Göksel S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.