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Esrarengiz olay: Evde çıplak halde ölü bulundu

Esrarengiz olay: Evde çıplak halde ölü bulundu

İzmit'te bir kişi dini nikahlı eşini evinin salonunda çıplak halde ölü olarak buldu.

İzmit'te esrarengiz bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Nesrin K. birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü olarak bulundu.

Olay saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin K., birlikte yaşadığı ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu.

 ESRARENGİZ ÖLÜMDE 'STENT' DETAYI
Eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin K.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. Nesrin K.'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi.

Polisin, K.'nün ölüm olayıyla ilgili dini nikahlı eşinin de ifadesine başvuracağı belirtildi. K.'nün kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Etiketler dini nikah ölüm
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