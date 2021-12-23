Fabrikada büyük patlama! Yaralılar var
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.
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