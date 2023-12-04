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Fenomenlerin hayran buluşmasında kan aktı! Yakalandılar

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Sosyal medyada ''Yakışıklı Güvenlik'' ve ''Xorto'' adıyla tanınan fenomenlerin İstanbul'daki hayran buluşmasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pazar günü saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" lakabıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında kavga çıktı. Bir kişinin fenomenlerle fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 kişinin sırasını aldığı ve tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bıçaklı kavgada Y.B. bacağından yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin D.G., D.Ç., Y.K. olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, şüpheliler aynı gün evlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 

DHA

Etiketler sosyal medya fenomeni kavga yakışıklı güvenlik xorto
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