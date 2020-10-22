FETÖ'nün askeri yapılanması operasyon! 6 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ihraç edilen tuğgeneral İ.T, ihraç kurmay albay M.T, aktif görev yapan binbaşı M.C.Y, aktif görev yapan yüzbaşı Ü.G ve E.D. ile ihraç yüzbaşı Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 8 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

16 Ekim'de, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin 15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyonla 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenilmişti.