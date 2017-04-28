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  1. 28 Nisan 2017 17:22

FETÖ'nün ''mahrem imamı'' bakın nereden çıktı

Darbe girişiminden sonra KOM Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve FETÖ ile mücadele eden E.Ö. FETÖ'nün ''mahrem imamı'' olduğu anlaşıldı.

FETÖ'nün ''mahrem imamı'' bakın nereden çıktı
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde görev yapan ve FETÖ ile mücadele eden ekibin başında yer alan E.Ö.'nün 'mahrem imam' olduğu ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak (KOM) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ ile ilgili yapılan operasyonları yürüten ekibin başında E.Ö. olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünün "Paralel Yapı Deşifre" isimli Twitter hesabı ile bağını ortaya çıkardığı E.Ö.'nün görevden alınmak istendiği ancak bir takım engellemelerle karşılaşıldığı ileri sürüldü. Yaşanan bu gelişmeler üzerine E.Ö.'nün 20 günlük zorunlu izne çıkarıldığı ve izin dönüşü de otoban polis uygulama noktasında sorumlu olarak görevlendirildiği kaydedildi. Açığa alınan E.Ö.'nün, FETÖ'nün 'mahrem imamlarından' olduğu belirlendi.

 

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