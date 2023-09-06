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Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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FETÖ'ye yardımda bulunduğu iddiasıyla hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 51 yaşındaki R.B. Adana'da saklandığı çiftlik evinde yakalandı.

Adana'da, saklandığı çiftlik evinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yardımda bulunduğu iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası alan R.B'nin (51) merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla kapıları kilitli müstakil evin damından adrese girdi.

Evde saklanan R.B. ekiplerce gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, "B" serisi 1 dolar ve kullanılmamış cep telefonu ile hat ele geçirildi.

Adana ve Mersin'de örgüte para kaynağı sağlayan grup içinde yer aldığı öne sürülen R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler fetö gözaltı firari hüküm hapis polis
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