Adıyaman Gölbaşı'nda freni boşalan vinç, şarampole devrildi. Kazada vinç operatörü yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Cankara köyü mevkiinde faaliyet gösteren hidroelektrik şirketinin inşaat sahasında çalışan vincin freni boşalınca hareket etti.

OPERATÖR DEVRİLEN VİNCİN ALTINDA KALDI

İrfan T. yönetimindeki vinç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri vinç altında kalan İrfan T.’yi kurtardı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.