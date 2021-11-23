  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Galatasaray'ın stadında vinç devrildi: Yaralılar var

Galatasaray'ın stadında vinç devrildi: Yaralılar var

Galatasaray'ın stadında vinç devrildi: Yaralılar var

Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi.

Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

DHA

Etiketler galatasaray stat vinç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu
Bill Gates'ten 5 kitap önerisi
Rekor üstüne rekor: Dolar 12 TL, gram altın 700 TL!
İşte hükümetin yeni ekonomi politikası: ''Kamuoyu ilk kez bu açıklamadan öğrendi''
Görevden alınacağı iddia edilen Bakan Elvan'dan dikkat çeken paylaşım
Bakan Koca etkisiz çıkan koronavirüs ilacı için sessizliğini bozdu
Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç yetişkin film itirafı
Ormandaki esrarengiz yaratık köylülerin kabusu oldu
İşte yeni Türkiye: Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi
22 ilde dev operasyon: 100'den fazla gözaltı kararı çıkarıldı