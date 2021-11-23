Galatasaray'ın stadında vinç devrildi: Yaralılar var

Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu

İşte hükümetin yeni ekonomi politikası: ''Kamuoyu ilk kez bu açıklamadan öğrendi''

Bakan Koca etkisiz çıkan koronavirüs ilacı için sessizliğini bozdu

Ormandaki esrarengiz yaratık köylülerin kabusu oldu

İşte yeni Türkiye: Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi