Galatasaray'ın stadında vinç devrildi: Yaralılar var
Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi.
Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
DHA
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