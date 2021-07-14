Genç avukatın intihar notu ortaya çıktı

Kastamonu'da evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son veren avukat Gizem S. için adliye önünde tören düzenlendi. "Ben artık dayanamıyorum" yazılı not bıraktığı ortaya çıkan avukatın cenazesi, Araç ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., dün öğle saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi Avniye S. ile beraber yaşadığı evine gitti. Banyoya giren Gizem S., uzun süre çıkmayınca annesi içeriye girdi. Kızının banyoda tavana iple asılı bulan annesi, komşularından yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gizem S.'nin öldüğü belirlendi.Gizem S.'nin cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından bugün Araç ilçesinde toprağa verildi.

"BEN ARTIK DAYANAMIYORUM"

Avukat Gizem S.'nin, ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin evde bulduğu notta genç avukatın "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.

ADLİYEDE TÖREN

Öte yandan Kastamonu Adliyesi'nde Gizem S. için gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı. Baro Başkanı Özgür Demir, "Hayatta tarif edilemeyen acılar vardır. Bu da onlardan biri. Aramıza dahil olduğu 2 yıllık dönemde son derece tüm meslektaşlarımızla iyi ilişkiler geliştiren bir arkadaşımızdı. Güler yüzlü arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz" dedi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan da "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" ifadesini kullandı.