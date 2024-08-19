  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Giresun'da korkunç ölüm: Fındık toplarken yamaçtan düştü

Giresun'da korkunç ölüm: Fındık toplarken yamaçtan düştü

Giresun'da korkunç ölüm: Fındık toplarken yamaçtan düştü
Güncelleme:

Giresun'un Dereli ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan 19 yaşındaki Fatma A. hayatını kaybetti.

Giresun'un Dereli ilçesi Yıldız köyünde dün akşam saatlerinde bahçesinde fındık toplayan Fatma Aydın (19) dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Etiketler giresun ölüm fındık toplama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü İzmir'de deprem İzmir'de deprem İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor
İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı