Giresun'da korkunç ölüm: Fındık toplarken yamaçtan düştü
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Giresun'un Dereli ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan 19 yaşındaki Fatma A. hayatını kaybetti.
Giresun'un Dereli ilçesi Yıldız köyünde dün akşam saatlerinde bahçesinde fındık toplayan Fatma Aydın (19) dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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