Gözyaşlarını tutamadı: 81 yaşındaki adam nafaka ödemediği için cezaevine girdi
Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan 81 yaşındaki Züftü Ş. cezaevine götürüldü.
İnegöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.
JANDARMA EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ! GÖZYAŞI DÖKTÜ
Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.
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