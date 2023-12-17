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Gündüz kuşağı programında rezalet: Canlı yayın konuğu arananlar listesinden çıktı

Gündüz kuşağı programında rezalet: Canlı yayın konuğu arananlar listesinden çıktı
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Televizyonların tepki çeken gündüz kuşağı programlarından birinde daha büyük bir skandala imza atıldı. Günlerce ekranlarda canlı yayında boy gösterip ününe ün katan kişinin 17 ayrı suç kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Televizyon ekranlarında "kadın programı" diye başlayıp her gün yeni bir rezaletin yaşandığı canlı yayınlara dönüşen gündüz kuşağı programlarında bir rezalet daha yaşandı.

Günlerdir katıldığı canlı yayınlarla ününe ün katan bir kişinin 17 suç kaydı bulunduğu ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT ekipleri tarafından takibe alınan ve bir süre öncede günlerce televizyon programlarına çıkarak ün kazanan Ş.K.’un (59), 17 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Birden fazla kişiyle tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.K., JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Etiketler kesinleşmiş hapis cezası jasat jandarma emniyet aranma
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