Günlük evdeki cinayette korkunç ayrıntılar

Kartal Cevizli’de 30 Kasım 2017 tarihinde 17 yaşındaki Aleyna Can’ın günlük kiralık evde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram E.’nin Aleyna Can’ın erkek arkadaşı olduğu ve olaydan birkaç gün önce bir apartmanda oda kiraladığı anlatılırken, kaldığı yere Aleyna Can ile şüpheliler Bayram E.’nin kardeşi Ercan E. ve Mesut V.’ın geldiği kaydedildi.



TABANCAYI ODAYA BIRAKMASINI SÖYLEDİ

Şüphelilerden Ercan E. ve Mesut V. bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandıkları sırada, şüpheli Bayram E.’nin şüpheli Mesut V.’ın belinde bulunan tabancayı fark ettiği ve ‘dışarıda sıkıntı olur, polis kontrolüne takılırsın’ diyerek odaya bırakmasını söylediği ve şüpheli Mesut’un da tabancayı çıkartarak odadaki çekmeceye bıraktığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheliler Ercan E. ve Mesut V.’ın akşam saat 21.00-22.00 sıralarına kadar gezdikten sonra eve döndükleri, Bayram E. ile Aleyna Can’ın bulunduğu odaya çıkarak yanlarına oturdukları anlatıldı. Bu sırada çekmecede bulunan tabancayı ellerine alan şüphelilerin mekanizmayı çekerek tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can’ı vurarak öldürdükleri belirtildi.



SUÇU BİRBİRİNE ATTILAR

Şüpheli Bayram E.’nin kardeşi Ercan E. savunmasında, olay sırasında kendisinin İbrahim’in bulunduğu odada olduğunu söyleyerek, Bayram, Mesut ve Aleyna’nın bulunduğu odaya girdiğinde Mesut’un elinde silahını gördüğü ve abisi Bayram’ın ‘sen yaptın’ diye Mesut’a bağırdığını söyledi. Bayram E.'nin de, silahın Mesut’un elinde olduğunu, onun ateşleyerek maktülü öldürdüğünü söylediği anlatıldı.



SİLAHI TUTUĞU ESNADA PATLADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Mesut V. ise savunmasında, olay günü kendisi Ercan, Bayram ve Aleyna’nın aynı odada oturdukları esnada şüpheli Ercan’ın çekmecede bulunan kendisine ait tabancayı alarak oynamaya başladığı, mekanizmayı çektiği sırada silahı almak için kendisinin hareket yaptığı, silahı tuttuğu esnada silahın patladığını ve Aleyna’nın vurulduğunu söyledi. Şüphelilerin savunmalarında, Aleyna Can’ın ölümüne ilişkin birbirlerini suçlayıcı savunma yaptıkları kaydedildi.



KAMERALARIN ŞİFRESİNİ SORMUŞLAR

İddianamede, olaydan sonra şüpheliler Bayram E. ve Mesut V.’ın resepsiyonda bulunan görevliye kameraların şifresini sordukları vurgulanırken, olay yerinde şüphelilerden Bayram E.’ye ait sustalı çakı olarak tabir edilen bıçağın bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Bayram E., Ercan E. ve Mesut V.’ın, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca Bayram E.'nin "kanuna aykırı bıçak taşımak" suçundan 6 aydan 1 yıla, Mesut V.'ın da “ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.