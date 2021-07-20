Hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Bursa'da hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden 43 yaşındaki bir kişi serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kaybolduktan sonra cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.

Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi Kocasu Çayı’nın bulunduğu alana hamile eşiyle gelen Halil S., birlikte piknik yaptı. Halil S., bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Akıntıyla sürüklenen Halil S.’in gözden kaybolduğunu gören eşi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada Sevil’i bulamayınca durumu arama- kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Çaya giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Halil S.’in cansız bedenini suyun dibinde buldu. Kıyıya çıkarılan Halil S.’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.