Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti

Samsun'daki bir huzurevinde kalan biri 90 diğeri 78 yaşındaki iki kişi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Öldüren kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

Samsun’da huzurevinde iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli ölümle biten kavgayla ilgili yargılanın yaşlı adam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’ndeki geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, R.C. (90) ile oda arkadaşı M.Ş. (78) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ş., R.C.’e koltuk değneği ile saldırdı.

M.Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi. Olayda yaralanan R.C. ambulansla Samsun, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. R.C. yerinden kalkarak koltuk değneği ile M.Ş.'ye vurdu. M.Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü.

Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu, daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu. 90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan M.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

7 yıl, 6 ay hapis cezası

M.Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan M.Ş. duruşmaya katılmazken, mahkeme yaşlı adamı "kasten yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İHA