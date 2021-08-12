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  4. İstanbul'da faciadan dönüldü

İETT otobüsü alev alev yandı

İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da Gürpınar - Avcılar seferini yapan İETT midibüsü yandı. Aracın zamanında tahliye edilmesiyle facia önlendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Yakuplu yan yolda Gürpınar - Avcilar seferini yapan İETT midibüsünde çıktı. Sürücü Mahmut Ayboy motor bölümümden dumanlarım çıktığını fark ederek, müdübüsü durdurdu. 10 kadar yolcuyu tahliye eden şoför, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti ve itfaiyeyi aradı. Midibüsün içi ve motor bölümü tamamen yandı. Gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Yangının nedeni araştırıyor.

 

DHA

Etiketler istanbul iett otobüsü yangın
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