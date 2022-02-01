İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi!

Tekirdağ’da görev yapan imamların, bir camide düzenlendiği ileri sürülen 'çiğ köfte partisi' sosyal medyadan tepi çekti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde görev yapan imamların bir camide çekildiği ileri sürülen 'çiğ köfte partisi' görüntülerini canlı yayınlamaları tepki çekti.

Daha sonra ilçe müftülüğü tarafından yayından kaldırılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde M.A. ismindeki imamın 'Urfalıyım Ezelden' türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu, bu esnada canlı yayın yapan Y.S.Ç.’ye ise ikram ettiği, olayın geçtiği iddia edilen caminin müezzini H.K.’nin de bu esnada yeşillik doğradığı görülüyor.



KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETMİŞTİ

Aynı zamanda Diyanet-Sen Saray İlçe Başkanı olan Y.S.Ç., geçtiğimiz aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret dolu bir paylaşımı gündem olmuştu. Y.S.Ç, şunları söylüyordu:

“Allah senin bin türlü belanı versin haysiyetsiz adam!73 yaşında

Bir şey satacak olsa noter akıl sağlığı yerinde raporu ister!

Ama ülke yönetecekmiş! Edebi ve Ahlakı kalmamış

Ama dinleyen ve inanan çok! Heyhat!”

CHP'DEN SERT TEPKİ

Bu paylaşım üzerine CHP Saray İlçe Başkanı Akın Aytaç, suç duyurusunda bulunmuş ve bir basın açıklaması yapmıştı.

'DURUM DERHAL ARAŞTIRILMALI'

'Camide çiğ köfte skandalı'nın ardından konuyla ilgili Trakya Politik’e konuşan CHP Saray İlçe Sekreteri Hakkı Canoğlu, iddia edilen durumun derhal araştırılması gerektiğini ifade etti.

Canoğlu, olayın takipçisi olacaklarını ve herkese ait olan ibadethanelerin görevlilerin özel mülkleri gibi kullanılamayacağını belirtti.