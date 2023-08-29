İnşaatta cesedi bulunan genç kızın sevgilisinden korkunç itiraflar!

Bursa'da inşaatta cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı, genç kıza kuzeniyle birlikte olmasını teklif ettiğini, olumsuz yanıt alınca kavga ettiklerini söyledi. Zanlının, genç kıza tekme atıp, asansör boşluğuna düşürdüğü ortaya çıktı.

Bursa'da 27 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl inşaatın asansör boşluğunda, bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltılırken, cesedin 23 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Y.C.İ.'ye ait olduğu tespit edildi. Y.C.İ.’nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

2 YAŞINDA EVLAT EDİNİLMİŞ

Y.C.İ.’nin henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği ortaya çıktı. Eskişehir’de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Y.C.İ.’yi evlatlık edindi. Eşiyle boşanan M.N.İ, kızı Y. ile Bursa'ya yerleşti. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Y., 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Y.’nin, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Y.C.İ., Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İ.’ın erkek arkadaşı olan B.G. ile kuzenleri K.D. ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden B.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, K.D. ve E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKME ATIP DÜŞÜRMÜŞ

B.G.’nin, 5 yıldır arkadaşlık ettiği Y.C.İ.’ye olay günü kuzeni E.C. ile de birlikte olmasını söylediği, E.C. ve Y.’nin buna karşı çıkarak tepki gösterdiği, aralarındaki kavganın da bu yüzden çıktığı belirtildi. Sorgusunda suçunu itiraf eden B.G.’nin, “Birlikte uyuşturucu aldıktan sonra, beraber olduk. Daha sonra yanıma kuzenlerim geldi. Bu sırada Y. ile tartışıp kavga ettik. Kendisine tekme attım. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Daha sonra akrabalarımı arayıp, olayı söyledim" dediği öğrenildi.

DHA