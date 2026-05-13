  Interpol'ün aradığı bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı

Interpol'ün aradığı bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı

İstanbul Şişli'de, uluslararası düzeyde arama kaydı bulunan uyuşturucu baronu M.B., nefes kesen bir operasyonla yakalandı. MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla ele geçirilen şüphelinin, izini kaybettirmek için kriptolu haberleşme uygulamalarını kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Şişli’de kritik bir operasyona imza attı.

 MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, uluslararası düzeyde 'Difüzyon Mesajı' ile aranan 34 yaşındaki Fas uyruklu M.B. kıskıvrak yakalandı.

Zanlının, uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretine dair faaliyetlerini gizlemek amacıyla özel kriptolu haberleşme yazılımları kullandığı tespit edildi. 

Avustralyalı uyuşturucu baronu Mersin'de yakalanmıştı

Geçtiğimiz hafta İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu uyuşturucu baronu E.B., Mersin'de MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

DHA

