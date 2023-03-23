İntihar denmişti ama cinayet olduğu ortaya çıktı

Muğla'da geçen yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen kişinin kızı ve ve erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, geçen yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen S.B.'un (49), kızı A.B. (20) ve erkek arkadaşı M.K. (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. A.B., jandarmadaki ifadesinde, kendisine 16 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği babasını ilaçla bayıltarak insülin iğnelerini vücuduna enjekte ettiğini ve erkek arkadaşıyla iple tavana asarak öldürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen A.B., erkek arkadaşı M.K. ve onun cinayete iştirak ettiği ileri sürülen ağabeyi H.İ. M.K. tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında M.K.'ın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada M.K.'a ait evrakta 'A.B.'un isminin geçtiği belirlendi. Geçen 16 Mart günü gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda A.B.'un şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi. A.B.'un babası S.B.'un 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı A.B., "Babam 16 yaşından itibaren bana defalarca tecavüz etti. Bundan dolayı babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim M.K. ile babamı öldürmek için plan yaptık. Babam gece vardiyasına fabrikaya gitmek için evden çıktı. M.K. ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik. Babam servis beklediği esnada dikkatini boş eve çekmek için ses ve ışık çıkardık. Sesleri duyarak boş eve doğru yöneldiği esnada M.K. karanlıktan faydalanarak babamı eter veya benzeri bir ilaç ile bayılttı. Önceden hazırladığım insülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. Babamı daha sonra intihar süsü vermek için iple asarak öldürdük" dediği öğrenildi.

A.B.'un cinayeti itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri anne P.B. ve M.K.'ın ağabeyi H.İ. M.K.'ı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen H.İ. M.K. (40) ile dolandırıcılık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan M.K. tutuklandı, P.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA