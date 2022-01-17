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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda trafiğin çift yönlü askıya alındığı duyuruldu. Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeki Brave Night isimli kuru yük gemisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yaptı. Arızalanan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kurtarma-8 römorku, KEGM-6 botu ve kılavuz kaptanı ivedilikle bölgeye yönlendirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yapan kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletilirken, boğaz trafiği tekrar normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Brave Knight isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.
Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

Etiketler istanbul boğazı boğaz gemi gemi trafiği boğaz geçişi arıza
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