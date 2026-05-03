  İstanbul trafiğindeki şehir eşkıyalarına rekor ceza! Hem paraları gitti hem araçları!

İstanbul Esenyurt’ta motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında çıkan, sosyal medyada tepki toplayan trafik kavgasının faturası ağır oldu. Emniyetin başlattığı inceleme sonrası yakalanan 3 şahsa, adeta ceza yağdı. Toplamda 366 bin TL idari para cezası kesilirken; motosikletler bağlandı, ehliyetlere el konuldu.

İstanbul Esenyurt’ta iki motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan ve şiddet içeren görüntülerle kamuoyunun gündemine oturan kavgaya yönelik emniyet operasyonu tamamlandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka ve kimlik bilgilerini tespit ettiği şahısları kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

Rekor Para Cezası: 366 Bin TL

Polis ekipleri; Ö.Y. (19), M.R.K. (28) ve M.B. (46) isimli şahıslara yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle adeta nefes aldırmadı. Sürücülere; "başka bir aracı ısrarla takip etmek", "trafik levhalarına uymamak", "kırmızı ışık ihlali" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri başta olmak üzere toplamda 366 bin TL idari para cezası uygulandı.

Motosikletler Bağlandı, Ehliyetlere El Konuldu

Cezalar sadece maddi yaptırımlarla sınırlı kalmadı. Kavgaya karışan Ö.Y. ve M.R.K. isimli sürücülerin motosikletleri 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca her iki motosiklet sürücüsünün de sürücü belgelerine (ehliyet) 60 gün süreyle el konulduğu bildirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otomobil sürücüsü M.B. serbest bırakılırken, motosiklet sürücüleri Ö.Y. ve M.R.K. hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulandı.

Emniyetten "Sıfır Tolerans" Mesajı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yayılan benzer görüntülerdeki ihlallerin de titizlikle incelenmeye devam edeceği hatırlatıldı.

 

İHA

