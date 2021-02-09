İstanbul'da 20 milyon liralık ''makaron'' operasyon!

İstanbul'un Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekipleri paravan bir fabrika tespit etti.

Sahte belgelerle kurulan fabrikada çok sayıda boş makaron üretimi yapıldığı, üretilen mamullerin kaçak sigara imalatı yapan kişilere satıldığı belirlendi.

Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük makaron yakalaması niteliği taşıyan operasyonda 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 47 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi.