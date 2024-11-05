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  4. İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

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İstanbul'da DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 9 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde toplam 9 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

DEV-GENÇ örgütü içerisinde aktif rol alan Tacettin Erol gözaltına alındı

Soruşturma çerçevesinde Devrimci Gençlik Federasyonu DEV-GENÇ örgütü içerisinde aktif rol aldığı tespit edilen Tacettin Erol isimli şahsın da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Erol'un adresine yapılan aramalarda ise, çok sayıda "DEV-GENÇ" ibareli broşür ve pankart ile birlikte dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

İHA

Etiketler dev genç dhkp-c İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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