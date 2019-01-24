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  4. 24 Ocak 2019 08:06

İstanbul'da AVM önünde dehşet: 1 kadın ağır yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da AVM önünde dehşet: 1 kadın ağır yaralı
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Olay saat 05:00 sıralarında Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 
 
 

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