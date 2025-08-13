  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da AVM'de korku dolu anlar

İstanbul'da AVM'de korku dolu anlar

Güncelleme:

Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken vatandaşlar panik yaşadı.

Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında bulunan bir AVM’nin yemek katında bulunan bir dükkanın ızgarasında da yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerine bildirildi. AVM bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaralanan ya da ölen olmadı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA

