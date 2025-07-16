İstanbul'da cansız bedeni valizden çıkan genç kız cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul'da cansız bedeni bir valizin içerisine konularak yolun kenarına atılmış halde bulunan 22 yaşındaki Ayşe T. cinayetinde katil zanlısı sevgilisinin eski bir polis olduğu ve eski bir sevgilisinin de şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıkarken, Ayşe T.'nin cansız bedenini ortadan kaldırmak için 2 kişiye 500 bin TL ödediği tespit edildi.

İstanbul’da yaşayan hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe T. (22), iddiaya göre sosyal medya üzerinden eski polis memuru C.K. (38) ile tanıştı. Bir süre ilişki yaşayan ikili daha sonra ayrıldı. C.K., genç kızı son kez görüşmek üzere evine çağırdı. Ardından Ayşe T.’dan bir süredir haber alınamadı. Ayşe T.’ın kardeşi E.T., kardeşi için "kayıp" ihbarında bulundu. Ardından polis ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera kayıtlarında Ayşe T.’ın 9 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında C.K.’un evine gittiği tespit edildi.

11 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında C.K. ve bir arkadaşının cesedin bulunduğu valizi dışarı çıkardığı belirlendi. İçinde ceset olan valizin 13 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında bulunduğu; cesedin yaklaşık 2 gün valiz içinde yol kenarında olduğu iddia edildi.

500 bin lira karşılığında cesedi yol kenarına atmışlar

Devam eden çalışmalarda, 11 Temmuz Cuma günü C.K.’un da aralarında bulunduğu 2 kişinin, ellerindeki bavulu sürükleyerek cesedi araca taşıdığı ve valizi bagaj kısmına kucaklayarak yerleştirdiği belirlendi. C.K. ardından bir benzinlikte durup bagajı açıp cesedi kontrol etti. Sonra da benzinlikte bulunan bir markete girip deodorant alıp üzerine sıktı.

Şüpheliler ardından başka bir araçla buluşarak cesedi o araca aktardılar. C.K.’un, 500 bin lira karşılığında cesedi başka bir araca yüklettiği, bu araçta bulunan 2 kişinin ise cesedi Eyüpsultan’da yol kenarına attığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eski polis memuru C.K.’un yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, C.K.’un cesedin bulunduğu valizi evden çıkardığı ve araca taşıdığı anlar yer aldı.

"Ayşe’yi tanıyorum"

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan C.K., "Kızı da tanıyorum arkadaşını da tanıyorum" deyip susma hakkını kullandığı öğrenildi. Yapılan incelemede, C.K.’un geçen yıl ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi. C.K.’un ayrıca, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘uyuşturucu madde bulundurma’ suçlarından adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi.

"Ceset taşıdığımızı bilmiyorduk"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildikten sonra olayı gerçekleştiren C.K.'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli C.K.'un, ölen Ayşe T. ve ikiz kardeşini tanıdığını söylediği ancak ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirlendi.

Kafatasında ve burnunda kırıklar var

Yapılan inceleme sonucu Ayşe T.’ın kafatasında ve burnunun kırık olduğu ölüm sebebi olarakta 'Beyin kanaması' teşhisi konduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Eski kız arkadaşı da şüpheli bir şekilde ölmüş

Öte yandan cinayet şüphelisi C.K.'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu E.Ö.’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.kattından aşağı düştüğü, C.K.'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kardeşi de polislikten atılmış

Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen C.K.'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA / İHA