  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu

İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu

Güncelleme:

İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi oldu.

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde, temizlik görevlileri, pimi takılı el bombası buldu. Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından el bombası, bomba imha ekipleri tarafından alındı.

DHA

Etiketler büyükçekmece el bombası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? İzleyecek dizi arayanlara ilaç gibi gelecek liste: Son 20 yılın en iyileri açıklandı İzleyecek dizi arayanlara ilaç gibi gelecek liste: Son 20 yılın en iyileri açıklandı Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Dilan Polat bir polis memurunun başını yaktı Dilan Polat bir polis memurunun başını yaktı Cumhurbaşkanı Yardımcısı memur ve emekli maaş zammı oranını açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı memur ve emekli maaş zammı oranını açıkladı Prof. Dr. Üşümezsoy ''asıl deprem orada olacak' diyerek tam konum verdi Prof. Dr. Üşümezsoy ''asıl deprem orada olacak' diyerek tam konum verdi Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü Lise ve ortaokullardaki derste skandal ifadeler: ''Bunun adı sapkınlık'' Lise ve ortaokullardaki derste skandal ifadeler: ''Bunun adı sapkınlık'' Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var