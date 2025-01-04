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İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yoldan çıkıp reklam panosuna çarptı

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İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğini devirdi ardından da reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada yaralanma olmazken trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, D-100 Karayolu Bahçelievler mevki Sefaköy istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 98AB Atakent Bakırköy hattında çalışan Gülcemal Y. idaresindeki İETT otobüsüyle yan yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yolda savrularak önce aydınlatma direğini devirdi, ardından kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Otobüsün arkasında olan hafif ticari araç da duramayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada şans eseri yolcular ve şoförlerden yaralanan olmadı. 2 araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle Yan yol Sefaköy istikametinden bir süre trafik oluştu.

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğini devirdi ardından da reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada yaralanma olmazken trafik yoğunluğu yaşandı.

DHA

Etiketler iett otobüsü kaza reklam panosu
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