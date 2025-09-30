İstanbul'da iş insanına kan donduran işkence... 4 kişi tutuklandı, işkencenin görüntüsü ortaya çıktı

  1. Anasayfa
İstanbul'da suç ilçesi haline dönüşen ve artık Esencılıs olarak adlandırılan Esenyurt'ta bir iş insanı kaçırılarak işkence zoruyla gasp edildi. Korkunç işkencenin görüntü kayıtları ortaya çıkarken 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

ESENYURT'ta iş insanı F.K. (59)'nın evine giren şüpheliler, başına silah dayayıp işkence yaptıktan sonra parasını gasbederek zorla senet imzalattı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüpheliler, düzenlenen operasyonla kaçtıkları Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ikisi kadın 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Eylül'de Koza Mahallesi 1638. Sokak'taki iş insanı F.K.'nın evinde meydana geldi. İş insanının evine gizlice giren şüpheliler, başına silah dayadıkları F.K.'yı darp edip parasını aldı, ardından zorla senet imzalatarak kaçtı. F.K.'nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi. B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23) isimli 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.

95 BİN LİRAYI GASBETTİLER, BOŞ SENET İMZALATTILAR

Polis, şüphelilerin iş insanına işkence yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini tespit etti. Şüphelilerin, evde bulunan 95 bin lirayı gasp ettiği, ayrıca silahla tehdit ederek F.K.'ya boş 3 senet imzalattığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, B.Ş.'nin 44, U.D.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

