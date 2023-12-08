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  4. İstanbul'da kız kıza dehşet! Gezelim dediler darp ettiler

İstanbul'da kız kıza dehşet! Gezelim dediler darp ettiler

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İstanbul Beylikdüzü'nde 3 kız arkadaş, "gezelim" diyerek çağırdıkları bir başka kız çocuğuna kabusu yaşattı. Üç kız çocuğu, genç kızı darp edip o anları cep telefonuyla görüntülediler...

Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti.

Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. 2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

İHA

Etiketler genç kız kız çocukları kız çocuğu darp şiddet dayak
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