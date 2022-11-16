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İstanbul'da korkunç yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da korkunç yangın: 1 ölü, 3 yaralı
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İstanbul Ümraniye'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İçerde kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Finanskent Mahallesi’ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yandaki konteynere de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İçerde kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarının ardından yangında içerde kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu konteynerde bir süre çalışma yaptı. (AA)

Etiketler ümraniye finanskent yangın ölü yaralı işçiler konteyner
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