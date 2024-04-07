İstanbul'da lüks rezidansta feci ölüm

İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki genç kadın, rezidansın 30'uncu katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan D.K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü. Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, D.K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri D.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından D.K.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay sırasında evde olan L.B.K. ile kız arkadaşı Z.İ.O.'yu şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor.

İHA/DHA