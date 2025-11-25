  1. Anasayfa
İstanbul'da makasçı trafik teröristi trafiği savaş yerine çevirdi

Güncelleme:

İstanbul Beykoz'da yoğun trafiğin içinde makas atan bir trafik magandasının kontrolünü kaybettiği takla attı, kaza anı kameralara böyle yansıdı...

İstanbul Kavacık'ta trafikte araçların arasından makas atarak ilerleyen bir otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyreden başka bir araca yandan çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle çarpılan araç takla atarak yola savrulurken, o anlar bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza gece saatlerinde Kavacık Beykoz'da meydana geldi. TEM Otoyolu'nda seyir halindeki trafikte makas atarak ilerleyen bir araç adeta faciaya davetiye çıkardı.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla makas atan otomobilin yan şeritte ilerleyen kamyonete çarparak takla attığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, bölgede araçlar çekildikten sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

İHA

Etiketler trafik kaza makas trafik magandası trafik teröristi
